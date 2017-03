Voorpret met Bobby D en Tom: de titelkandidaten

Nog maar 10 (!) uur te gaan tot de start van het F1-seizoen. Wij bij Ziggo Sport kunnen niet wachten en blikken tot aan de start in Melbourne elke dag vooruit. Rob Kamphues kijkt in dhet laatste deel met experts en Ziggo Sport-analisten Robert Doornbos en Tom Coronel naar de titelkandidaten: kunnen de Bulls van Max en Ricciardo in het spoor blijven van Ferrari en Mercedes?

ALS VETTEL NIET MEER MIEPT, GAAT FERRARI VOOR KAMPIOENSCHAP

Dé verrassing van de winter was de nieuwe Ferrari. Dat was volgens onze experts niet heel moeilijk, want 'die auto van vorig jaar was echt een gebakkie.' Coronel ziet de Scuderia zelfs wereldkampioen worden. Doornbos heeft dan nog wel een belangrijke voorwaarde: 'Vettel moet niet meer zo miepen, maar gewoon gas gaan geven'

DUEL RICCIARDO EN VERSTAPPEN ALLEEN MET KAMPIOENSAUTO

Het zou het duel van het jaar moeten worden: Ricciardo versus Verstappen. Dan zou het amicale tussen de Red Bull-coureurs er snel afgaan, denken zowel Doornbos en Coronel. Voorwaarde is wél dat de RB13 een kampioenswaardige wagen is en dat is maar zeer de vraag.

MERCEDES SAAI, MAAR HAMILTON KRAAKT BOTTAS OOK

Mercedes mag dan wel met Deutsche Pünklichkeit alle prijzen weer gaan pakken, Valtteri Bottas wacht een zwaar seizoen. Lewis Hamilton heeft wereldkampioen Nico Rosberg immers ook al een burnout bezorgd en Bottas is geen Rosberg. 'Die Hamilton die kraakt je gewoon.'

► Check hier de eerste aflevering van 'Voorpret met Bobby D en Tom: Sauber en Renault'

► Check hier de tweede aflevering van 'Voorpret met Bobby D en Tom: Mclaren

► Check hier de derde aflevering van 'Voorpret met Bobby D en Tom: Haas en Toro Rosso

► Check hier de vierde aflevering van 'Voorpret met Bobby D en Tom: Williams

► Check hier de vijfde aflevering van 'Voorpret met Bobby D en Tom: Force India



Nog EEN dag tot de start van het nieuwe F1-seizoen! Staat Max Verstappen aan het einde van het jaar op EEN? Of wordt iemand anders wereldkampioen? #F1countdown #F1 #F12017 #AustralianGP #Verstappen #ZiggoSport A post shared by Ziggo Sport F1 (@ziggosportf1) on Mar 23, 2017 at 2:44am PDT

De Formule 1 is ook in 2017 weer te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal! Op 24 maart staan de eerste vrije trainingen voor de GP van Australië op het programma. Diezelfde avond is om 22 uur de primeur van ons gloednieuwe Ziggo Sport F1-café met Robert Doornbos, Tom Coronel en Rob Kamphues. Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram voor de laatste updates en exclusief beeldmateriaal!