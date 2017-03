Rosmalen haalt toppers Del Potro en Cilic

Juan Martin del Potro en de Kroaat Marin Cilic staan in juni op de baan in Rosmalen. Beide tennissers toegezegd mee te doen aan het grastoernooi. De Argentijn en Kroaat deden één keer eerder mee aan het toernooi. Del Potro strandde in 2008 in de halve finales en Cilic verloor in 2006 in de openingsronde.