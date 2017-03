Zijn de Belgen nog steeds zo hot?

Houdt Nederland kwalificatie voor het WK in eigen hand? Kunnen de Belgen ook zoveel scoren tegen Griekenland? En de Engelsen zijn ook nog ongeslagen, hoe staan zij er voor? Na een pauze van vier maanden komen de landenteams weer eens in actie.

Het Nederlands Elftal wacht zaterdagavond in het Sofia historisch gezien een lastige klus. Drie keer eerder speelde Oranje in het Vasil Levski tegen Bulgarije maar het won nog nooit. Zweden en Wit-Rusland trappen om 18.00 uur al af in Stockholm. De Scandinaviërs staan in punten gelijk met Oranje en zouden normaal gesproken geen problemen moeten hebben met Wit-Rusland.

Frankrijk gaat zaterdag op bezoek in het groothertogdom van Luxemburg en zal ongetwijfeld met een schuin oog naar Oranje en Zweden kijken.

wanneer wedstrijd kanaal 25/3 17.50 Zweden - Wit-Rusland Ziggo Sport Voetbal, Go 25/3 20.35 Luxemburg - Frankrijk Ziggo Sport Voetbal, Go

Europees kampioen Portugal kende met een 2-0 nederlaag tegen Zwitserland een slechte start van de campagne. Het vertrouwen werd snel hersteld ruime overwinningen op Andorra (6-0), Faeröer Eilanden (6-0) en Letland (4-1). Zaterdag kunnen de Portugezen directe tegenstander Hongarije op vijf punten zetten. De Zwitsers gaan in de poule nog altijd soeverein aan de leiding, zij krijgen Letland op bezoek.

wanneer wedstrijd kanaal 25/3 17.50 Zwitserland - Letland Ziggo Sport Extra 1, Go

KUNNEN DE BELGEN HET OOK TEGEN GRIEKENLAND?

Het doelsaldo van België na vier gewonnen duels: 21 voor en slechts 1 tegendoelpunt. Toegegeven, ze speelden tegen Cyprus (0-3), Bosnië-Herzegovina (4-0), Gibraltar (6-0) en Estland (8-1). De Grieken staan wat het doelsaldo betreft in de schaduw van De Rode Duivels, maar het verschil in punten is slechts twee.

België kan in Brussel dus verder afstand nemen en daarna wellicht in Rusland al voorzichtig op hoteljacht gaan. Bondscoach Roberto Martínez moet het wel zonder aanvoerder Eden Hazard maar, zo zegt de Spaanse coach, het wordt interessant om te zien hoe zijn team het vanaf brengt zonder zijn superster.

wanneer wedstrijd kanaal 25/3 20.35 Belgie - Griekenland Ziggo Sport Select, Go

Engeland staan na vier speelrondes bovenaan, incasseerde nog geen tegentreffer en kan bij een overwinning zondag op Litouwen een belangrijke stap zetten. Maar bondscoach Gareth Southgate kent wel problemen, vooral voorin. De geblesseerde Wayne Rooney, Harry Kane en Daniel Sturridge zijn er niet bij en dus moet Southgate een keuze maken tussen Jermain Defoe, Marcus Rashford en Jamie Vardy.

De Engelsen oefenden woensdag nog tegen wereldkampioen Duitsland met een driemansverdediging. Het bracht niet de winst (1-0 verlies), maar het vertoonde spel gaf vertrouwen. Maar zoals Alan Shearer deze week stelde: 'We hebben ons wel vaker ongeslagen geplaatst voor een eindtoernooi waar we vervolgens hopeloos onderuit gingen.'

Voorafgaand aan de wedstrijd in het Wembley Stadion zal er overigens eerst een minuut stilte gehouden worden voor de slachtoffers van de aanslag woensdag bij het Engelse parlement.

wanneer wedstrijd kanaal 26/3 17.50 Engeland - Litouwen Ziggo Sport Voetbal, Go

Het verloop van poule G liet zich van tevoren makkelijk voorspellen. Spanje en Italië deelden in hun onderlinge duel de punten en wonnen de drie andere wedstrijden zonder al teveel moeite. De Italianen moesten alleen in Macedonië vol aan de bak toen er een 2-1 achterstand weggewerkt moest worden. Israël is het enige team dat een gevaar kan zijn voor Spanje en Italië.

De wedstrijd in Gijón vrijdag is daarom nu al een sleutelwedstrijd in de poule te noemen. Mocht Spanje winnen en mocht Italië in Palermo hetzelfde doen tegen Albanië, dan gaan de twee grootmachten uitmaken wie zich direct plaatst en wie de play-offs ingaat. Voor Gianluigi Buffon wordt het een bijzondere avond, hij speelt zijn duizendste profwedstrjd.