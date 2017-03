Belg Mirallas: oppassen voor de Grieken

Als favoriet treedt België zaterdag aan in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. De verwachting is dat de koploper in eigen huis de runner-up verder op achterstand kan zetten in de groep. 'Maar Griekenland wordt beter', zegt Kevin Mirallas, speler van Everton. 'Ze spelen niet meer zo defensief als vroeger, wel gegroepeerd. Als wij de ruimte willen krijgen, zullen we eerst moeten scoren.'