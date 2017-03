Akinfejev nieuwe aanvoerder bij Rusland

Igor Akinfejev is de nieuwe aanvoerder van het Russische voetbalelftal. De 30-jarige doelman van CSKA Moskou neemt de band over van Vasili Berezoetski, maakte bondscoach Stanislav Tsjertsjesov donderdag bekend. Berezoetski liet twee weken terug weten zich niet langer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg.

Akinfejev loopt al een tijdje mee. Op achttienjarige leeftijd debuteerde de keeper voor de nationale ploeg. Rusland is als organisator al zeker van deelname aan het wereldkampioenschap van volgend jaar. Vrijdag is Akinfejev, in het oefenduel met Ivoorkust, voor het eerst aanvoerder van de Russen. Dinsdag speelt Rusland een vriendschappelijke wedstrijd tegen België.