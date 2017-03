Rodríguez schiet Colombia langs Bolivia

Colombia blijft kansrijk in de kwalificatie voor de wereldtitelstrijd voetbal in de Zuid-Amerikaanse zone. Het land won donderdag in eigen huis van Bolivia, zij het nipt. Het werd 1-0. Sterspeler James Rodríguez van Real Madrid scoorde in de 83e minuut in de rebound van een strafschop, die hij in eerste instantie door doelman Carlos Lampe zag gestopt.