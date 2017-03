Haase naar tweede ronde Miami

Robin Haase heeft de tweede ronde bereikt van het tennistoernooi van Miami. De 29-jarige Nederlandse tennisser was donderdag (plaatselijke tijd) in twee sets te sterk voor de Zweed Mikael Ymer: 7-5 7-6 (3). Hij treft nu de Argentijn Juan Martin del Potro

Op papier mocht Haase, de nummer 48 van de wereldranglijst, geen problemen ondervinden tegen de achttienjarige qualifier Ymer. Die staat immers veel lager, op de 416e plaats op de ranglijst. Haase trof de Zweed een keer eerder en won toen met ruime cijfers.

Donderdag liep het lang gelijk op. Haase brak de Zweed in de eerste set twee keer en werd een keer terug gebroken. Nadat de partij in de tweede set had stilgelegen wegens regen, moest een tiebreak in de beslissing brengen. Daarvoor moesten de twee tennissers eerst verhuizen naar baan 2, omdat op hun baan de verlichting te slecht was. In de tiebreak liep Haase uit naar een kleine voorsprong. Die hield hij vervolgens vast.