Hamilton heerst in VT1, Bulls voor Ferrari

We zijn weer los! Alle Formule 1-coureurs hebben hun eerste officiële kilometers van het seizoen gemaakt tijdens de eerste vrije training voor de GP van Australië. Heel veel verrassingen leverde dat niet op. Net als aan het eind van vorig seizoen was het Mercedes 1, Red Bull 2 en Ferrari 3. Lewis Hamilton ging als een speer en was in zijn Mercedes met afstand de snelste.

ALLEEN ZILVERPIJLEN OP ULTRA'S

Mercedes probeerde als enige de ultrasofts van bandenleverancier Pirelli uit. Het is daarom ook niet heel opvallend dat Hamilton de snelste was op Albert Park. De drievoudig wereldkampioen klokte een 1:24.220. Daarmee was hij ruim een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas.

RED BULL VOOR FERRARI

Ferrari troefde Red Bull af tijdens de wintertests in Barcelona, maar tijdens de eerste training in Melbourne waren de rollen omgekeerd. Daniel Ricciardo was op supersofts maar een fractie langzamer dan Bottas op ultra's en Max Verstappen volgde op gepaste afstand. De Nederlander was niet helemaal tevreden met de afstelling van zijn versnellingsbak, maar klokte wél een 1:25,246.

De Ferrari's volgden op P5 en 6. Sebastian Vettel had een probleempje met zijn DRS-systeem en bleef daardoor lang binnen. Uiteindelijk moest hij een tiende toegeven op zijn teamgenoot Kimi Raikkonen, die op zijn beurt net niet aan de tijd van Max kwam. Best of the Rest was Felipe Massa op P7. De Braziliaan was in zijn Williams zeven tienden langzamer dan Vettel.

GEEN FIJNE OCHTEND VOOR RENAULT EN MCLAREN

Renault en McLaren-Honda zijn het seizoen nog niet zo lekker begonnen. Jolyon Palmer had een probleem met de aandrijflijn van zijn Renault en reed daardoor maar zes rondes. De problemen met de Honda-motor van McLaren lijken ook nog niet opgelost. Fernando Alonso reed 17 rondes en kwam tot de veertiende tijd, terwijl Stoffel Vandoorne 13 keer rondging en de langzaamste van allemaal was.