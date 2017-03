Hamilton intimiderend, Max buiten de baan

Lewis Hamilton heeft in de tweede vrije training een intimiderend signaal afgegeven aan de concurrentie. De Engelse drievoudig wereldkampioen reed in zijn Mercedes naar 1.23,6620 en daar kwam niemand bij in de buurt. Sebastian Vettel kwam nog het dichtste bij. Hij was op ruim 0,6 seconden net iets sneller dan Valtteri Bottas. Max Verstappen kon na een uitstapje geen potten breken.