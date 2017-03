Max: 'Bull is nu te langzaam'

Max Verstappen had na de tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië genoeg tijd om na te denken waar het was misgegaan. De Nederlander maakte de sessie niet af nadat hij bij een uitstapje zijn Red Bull had beschadigd. Ook als hij zijn snelle ronde wél had afgemaakt, was de ongenaakbare Lewis Hamilton ver buiten beeld gebleven ‘We zijn nu te langzaam, maar we proberen te verbeteren.’

Max houdt hem maar net en beschadigt zijn Bull

De Nederlander klaagde over de balans van zijn RB13 en ziet daarin ook de reden voor zijn uitstapje door de zandbak bij bocht 12. 'Ik had wat last van onderstuur, raakte van de baan en beschadigde de vloer van de auto.' Het zorgde ervoor dat er een abrupt einde kwam aan de sessie en hij de long runs aan zich voorbij moest laten gaan.

RICCIARDO EN MAX HOUDEN MOED ERIN

'We proberen te verbeteren. Ik denk wel dat Mercedes behoorlijk snel is, dus het gaat moeilijk worden hen te verslaan. Ferrari is momenteel nummer 2. We moeten veel werk verrichten om hen te verslaan', denkt Verstappen. Er is sowieso werk aan de winkel voor Red Bull. Daniel Ricciardo maakte zijn ronde op de snelste ultrasofts wel af, maar bleef op ruim een seconde van Hamilton op P5 hangen.

Dat was ook voor The Honey Badger teleurstellend. 'We hebben een paar dingen geprobeerd in FP2, maar die werkten niet zoals we wilden.' Ricciardo besluit positief. Ook al omdat hij in FP1 nog de derde tijd had neergezet. 'Natuurlijk is Mercedes snel, maar dat is vooral Lewis. Bottas zit meer in onze categorie. Pole position is wellicht overdreven, maar daarachter moeten we mee kunnen doen.'

