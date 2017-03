Verstappen: nog wat te langzaam

Max Verstappen reed vrijdag in Melbourne op de eerste trainingsdag van het nieuwe seizoen in de Formule 1 de vierde en zesde tijd in zijn Red Bull. De negentienjarige Limburger was gematigd tevreden. 'We zijn op het moment nog wat te langzaam en proberen ons te verbeteren. Ik denk dat we staan waar ik ons had verwacht, op dit moment als het derde team. We gaan er nu het beste van maken', liet hij weten op Verstappen.nl. Komende zondag is de Grand Prix van Australië de eerste race.