Race om plek 8, Curry velt Clippers

Het reguliere NBA-seizoen loopt op zijn einde en dus wordt er steeds meer duidelijk over welke teams de play-offs gaan halen. Vannacht heeft Portland Trailblazers goeie zaken gedaan in de race om plek 8 in het Westen. In Portland was New York Knicks geen partij en wonnen The Trailblazers met 110-95.

Zoals gewoonlijk had Portland de overwinning te danken aan hun sterke backcourt. Damian Lillard (30) en CJ McCollum (20) zorgden samen voor bijna de helft van de productie. Portland staat nu negende in het Westen, één wedstrijd achter Denver Nuggets. Dinsdag komen The Nuggets op bezoek in Oregon.



Steph Curry is dit seizoen vaak een doorn in het oog geweest voor Los Angeles Clippers. Vannacht was het echter een andere Curry die The Clippers een nederlaag bezorgde. Met 23 punten had Seth een belangrijk aandeel in de 97-95 overwinning van Dallas Mavericks op LA. Ook Dallas heeft nog altijd een kleine kans op plek 8 in het Westen en dus een ticket voor the postseason.

San Antonio Spurs is al zeker van de play-offs, maar kijkt nog met een schuin oog naar de eerste plaats in het Westen. Daar staat nu Golden State Warriors dat twee keer minder heeft verloren dan The Spurs. Vannacht rekende San Antonio af met het stugge Memphis Grizzlies. LaMarcus Aldridge was met 23 punten de grote man in de 97-90 zege.