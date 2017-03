UEFA schorst Alli voor drie duels

Middenvelder Dele Alli van Tottenham Hotspur heeft een pittige schorsing gekregen van de Europese voetbalbond UEFA. Hij kreeg vrijdag te horen dat hij drie Europese duels moet toekijken.

Alli kreeg de straf voor de rode kaart die hij op 23 februari ontving in de ontmoeting met AA Gent in de eerste knock-outronde van de Europa League. Al in de 39e minuut moest hij na het maken van een grove overtreding inrukken. Het duel in stadion Wembley eindigde in 2-2, genoeg voor Gent om door te stoten naar de achtste finales.

De schorsing houdt in dat Alli volgend seizoen vermoedelijk de eerste drie groepswedstrijden van de Spurs in de Champions League mist. Als nummer twee van de Premier League is de club uit Londen hard op weg naar een ticket voor het kampioenenbal.