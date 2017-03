United bereidt megabod op Griezmann voor

Jose Mourinho heeft deze zomer één prioriteit: Antoine Griezmann. En Manchester United is bereid zijn daarvoor alle registers open te trekken. De Fransman heeft een afkoopsom in zijn contract staan met het lieve sommetje van 100 miljoen euro.

The Mirror weet het zeker, het bestuur van The Mancunians wil daarmee laten zien dat het achter Mourinho staat. Voorwaarde is wel natuurlijk wel dat er volgend seizoen dan ook een titel behaald wordt. Griezmann moet samen met Zlatan Ibrahimovic het nieuwe gezicht worden van de voorhoede. De rol van Wayne Rooney in Manchester is daarmee uitgespeeld, schrijft de krant.

Bij Real Madrid is het verkiezingstijd en dat betekent dat voorzitter Florentino Pérez wil pronken met een nieuwe topaankoop. Los Galácticos hebben volgens de Daily Mail nu hun oog hebben laten vallen op Eden Hazard en keeper Thibaut Courtois van Chelsea. James Rodríguez en Alvaro Morata moeten als wisselgeld dienen in de deal.

Courtois heeft wel oren naar een terugkeer naar Madrid waar hij eerder bij Atlético onder de lat stond. En Real-coach Zinedine Zidane ziet in Hazard de nieuwe aanjager op het middenveld. Een akkoord lijkt nog ver weg. Behalve spelers zal Madrid toch nog wel de nodige miljoenen voor de twee Belgen moeten overmaken.

En Manchester City kan deze zomer zomaar het record van de duurste transfer vestigen. En nee, niet voor Lionel Messi of Cristiano Ronaldo maar voor de 18-jarige doelman van AC Milan: Gianluigi Donnarumma. Sky Sports Italia meldt dat City 120 tot 150! miljoen euro over heeft voor Donnarumma.

Joe Hart is klaar in Manchester City, Claudio Bravo en Willy Caballero voldoen niet en dus moet er een nieuwe keeper komen. Donnarumma is in onderhandeling over een nieuw contract bij De Rossoneri. Maar zolang daar weinig schot in zit, houdt het kroonjuweel van Milan alle opties open.

Ondertussen heeft Manchester City-baas Pep Guardiola zijn zinnen gezet op Kingsley Coman. Zij kennen elkaar nog van Bayern München waar Coman op huurbasis speelt. De Franse middenvelder is eigendom van Juventus. De Duitsers hebben een optie tot koop maar daar maken ze volgens The Mirror geen gebruik van.

Barcelona wil een 'D' toevoegen aan de al fenomenale MSN-voorhoede. Lionel Messi is volgens El Mundo Deportivo een lobby gestart om landgenoot Paulo Dybala van Juventus over te halen naar Catalonië te komen. Barça is zeer gecharmeerd van Dybala, die bij Juve de afgelopen twee jaar veel indruk maakt.

De clubs treffen elkaar in de kwartfinale van de Champions League. Het management van Dybala wil volgens de krant dat er voor het tweeluik nog een afkoopsom in Dybala’s contract wordt opgenomen.