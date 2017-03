Debuut Formule 1 Café 22.00 vrijdagavond!

Stuiterend van enthousiasme leven jullie en wij toe naar de Grand Prix van Australië! Om de lijdensweg die het wachten is te verlichten, openen we iedere vrijdagavond in de race-weekenden het Formule 1 Café. Om 22.00 uur gaan we los met Robert Doornbos, Tom Coronel en Rob Kamphues in de studio vol F1-liefhebbers en met bijdrages van Olav Mol en Jack Plooij vanaf de circuits.