Meunier haakt met blessure af bij België

Thomas Meunier kan zaterdag niet meespelen in de WK-kwalificatiewedstrijd van de Belgische voetballers tegen Griekenland. De rechterverdediger van Paris Saint-Germain heeft te veel last van een enkelblessure. 'Het gaat beter met hem, maar Thomas is niet volledig fit', aldus bondscoach Roberto Martinez, die eerder al te maken kreeg met de afmelding van de eveneens geblesseerde middenvelder Eden Hazard van Chelsea.