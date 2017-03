Beroepszaak Messi drie dagen voor Real Madrid

De beroepszitting van de fraudezaak van Barcelona-ster Lionel Messi dient op 20 april, drie dagen voordat de wedstrijd tegen Real Madrid op het programma staat. Dat maakte het Spaanse gerechtshof vrijdag bekend.

Messi en zijn vader Jorge werden in juli door een Spaanse rechter schuldig bevonden aan belastingfraude. Ze kregen een gevangenisstraf van 21 maanden en boetes van 2 en 1,5 miljoen euro opgelegd. Voor celstraffen lager dan twee jaar hoeft in Spanje iemand die niet eerder is veroordeeld normaal gesproken niet de gevangenis in. Messi en zijn vader gingen in beroep.

De Argentijnse sterspeler zou met hulp van zijn vader de Spaanse fiscus tussen 2007 en 2009 voor een bedrag van 4,1 miljoen euro hebben benadeeld met verzwegen inkomsten uit portretrechten. Messi heeft altijd ontkend op de hoogte te zijn geweest van de fiscale fraude. Hij zei dat zijn vader zich bezighield met zijn boekhouding.

Barcelona speelt zondag 23 april het uitduel met Real, de wedstrijd die bekendstaat als 'el Clasico'.