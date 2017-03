Van Avermaet wint na Omloop ook in Harelbeke

Greg Van Avermaet heeft vrijdag de zestigste editie van de E3 Harelbeke gewonnen. De Belg van BMC was de sterkste na een koers over 206 kilometer, met daarin zestien hellingen. Na Omloop het Nieuwsblad is het al de tweede semiklassieker die Van Avermaet dit voorjaar op zijn naam schrijft. De olympisch kampioen kreeg op het podium gezelschap van twee landgenoten; Philippe Gilbert van Quick-Step werd tweede en Oliver Naesen, uitkomend voor AG2R, derde.