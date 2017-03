Doelman Bizot weg bij Racing Genk

Doelman Marco Bizot vertrekt na dit seizoen bij Racing Genk. De 26-jarige Noord-Hollander moet na drie jaar bij de Belgische club op zoek naar een nieuwe werkgever. Racing Genk besloot vrijdag, in overleg met Bizot, om de optie op verlenging van zijn aflopende contract niet te lichten.

De keeper komt uit de jeugdopleiding van Ajax, maar wist in Amsterdam nooit de hoofdmacht te halen. Bizot speelde een jaar op huurbasis voor SC Cambuur en stond tussen 2012 en 2014 onder de lat bij FC Groningen. De voormalig jeugdinternational van Oranje trok daarna de grens over naar Genk, waar hij in zijn tweede seizoen een vaste waarde werd. Bizot liep eind januari een fikse enkelblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. De Belgische club van trainer Albert Stuivenberg trok vervolgens de Australiër Mathew Ryan aan als vervanger.

Racing Genk heeft in de Europa League de kwartfinales bereikt, waarin Celta de Vigo de tegenstander is.