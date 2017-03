Jong Oranje legt Finland over de knie

Jong Oranje heeft in San Pedro del Pinatar een oefeninterland tegen Finland gewonnen. Twee spelers van sc Heerenveen maakten in de tweede helft het verschil. Jerry St. Juste opende na vijftig minuten de score en middenvelder Pelle van Amersfoort tekende in de slotfase voor de 2-0.