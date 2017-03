Deschamps wimpelt Benzema af

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft geen zin om Karim Benzema van repliek te dienen. De spits van Real Madrid behoort al ruim een jaar niet meer tot de selectie van 'Les Bleus' en vroeg deze week openlijk om een verklaring van Deschamps. De bondscoach had een dag voor de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg echter geen zin om opheldering te geven.

'Ik ga nu niet over Benzema praten', zei Deschamps vrijdag. 'Dat is voor ons op dit moment niet van belang. Voor ons telt alleen de wedstrijd tegen Luxemburg. Voor de staf en de 24 spelers die hier zijn, gaat het alleen daar over.'

Benzema kreeg eind 2015 te horen dat hij voorlopig niet welkom was in de nationale selectie, vanwege zijn rol in een afpersingszaak die draait om een seksvideo van collega-international Mathieu Valbuena. De spits van Real Madrid miste daardoor onder meer het EK. Zijn schorsing liep in september af, maar ook daarna riep Deschamps hem niet op. 'Ik wil praten met de trainer, dan kan hij mij vertellen wat hij denkt', zei Benzema donderdag op de Franse radio.