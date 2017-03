De Vrij nog steeds twijfelgeval bij Oranje

Het is onzeker of Stefan de Vrij zaterdag met het Nederlands elftal tegen Bulgarije kan spelen in de WK-kwalificatie. De centrale verdediger van Lazio heeft nog steeds last van een blessure aan een scheenbeen. De Vrij zal vrijdagavond ook niet de volledige training meedoen met zijn ploeggenoten in het Vasil Levski-stadion van Sofia.