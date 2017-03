Dost start tegen Bulgarije

Bas Dost is zaterdagavond de centrumspits van het Nederlands elftal in de uitwedstrijd tegen Bulgarije. Dat bevestigde vrijdag bondscoach Danny Blind vlak voor de laatste training van Oranje voor de belangrijke ontmoeting in de WK-kwalificatie.

Dost vervangt de zieke Vincent Janssen in het centrum van de aanval. De oud-speler van AZ speelt de laatste maanden nauwelijks bij Tottenham Hotspur, maar had in Sofia wel het vertrouwen gekregen van de bondscoach. 'Ik was blij met twee goede spitsen', stelde Blind. 'Dus dan is het jammer als er één wegvalt.'

'Dost is een andere spits dan Janssen', zei de bondscoach over de topschutter van Portugal. 'Maar ik ga nu niet andere spelers opstellen. We zullen hem wel vanaf de flanken moeten aanspelen. Want dan komen zijn kwaliteiten het beste tot uiting.'

Blind riep vrijdag Luuk de Jong op na het wegvallen van Janssen. De spits van PSV traint vrijdagavond al mee in het Vasil Levski-stadion van Sofia.