Wilmots ziet Ivoorkust winnen van Rusland

Zelf ontbrak hij nog op de bank, maar Marc Wilmots heeft 'zijn' Ivoorkust vrijdag zien winnen van Rusland. Jonathan Kodjia en Wilfried Zaha maakten in Krasnodar de doelpunten voor het Afrikaanse land: 0-2. Wilmots had donderdag een contract tot en met de Afrika Cup van 2019 ondertekend bij de 'Olifanten'.

Het was voor de nieuwe bondscoach te kort dag om in Krasnodar al op de bank te zitten. Hij zag van afstand hoe zijn nieuwe ploeg, met verdediger Wilfried Kanon van ADO Den Haag in de basis, een knappe zege boekte. Wilmots debuteert komende week waarschijnlijk op de bank in de oefeninterland tegen Senegal.

Voor Rusland betekende de nederlaag voor eigen publiek een domper op weg naar de Confederations Cup, het 'opwarmertje' voor het WK van volgend jaar. De Russen hopen als gastheren op beide toernooien een rol van betekenis te kunnen spelen.