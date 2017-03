Ongeslagen Servië naar eerste plaats

Servië heeft de leiding genomen in groep D van de WK-kwalificatie. Het elftal van bondscoach Slavoljub Muslin won in Tbilisi met 3-1 van Georgië en loste daardoor, in ieder geval voor even, Ierland af als koploper. De Ieren kunnen die positie later heroveren, als ze winnen van Wales.