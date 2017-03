Tosun leidt Turkije snel langs Finland

Turkije heeft in groep I van de WK-kwalificatie eenvoudig afgerekend met Finland. Cenk Tosun van Besiktas besliste de wedstrijd in Antalya vroegtijdig door binnen dertien minuten al tweemaal te scoren: 2-0.

De topscorer van de Turkse Süper Lig (zestien doelpunten) kon na amper tien minuten de bal van dichtbij binnen tikken. Enkele minuten later knikte Tosun knap binnen vanuit een hoekschop. Het was zijn vijfde interlandgoal in zeventien interlands. Na de vroege treffers probeerde het gastland verder uit te lopen, maar na de rust geloofden de Turken het wel en lieten het balbezit over aan de Finnen. Die deden daar niets mee, waardoor de wedstrijd eindigde met de stand die Tosun binnen een kwartier op het scorebord had gezet. De doelpuntenmaker maakte in de slotfase plaats voor spits Enes Ünal van FC Twente.

Turkije komt door de overwinning in groep I nu op gelijke hoogte met nummer twee Oekraïne, met acht punten uit vijf wedstrijden. De Oekraïners spelers hun vijfde wedstrijd later op vrijdagavond tegen koploper Kroatië, dat tien punten heeft.