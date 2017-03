Albanese fans leggen duel stil met vuurwerk

Albanese voetbalsupporters hebben ervoor gezorgd dat de WK-kwalificatiewedstrijd in Palermo tegen Italië vrijdag tijdelijk werd stilgelegd. Ze gooiden in de tweede helft vanuit het uitvak vuurwerk op het veld. Omdat de rook bleef hangen in het stadion Renzo Barbera, besloot de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic de spelers naar binnen te sturen.