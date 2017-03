Spanje en Italië gaan gelijk op

Spanje en Italië geven elkaar voorlopig niets toe in groep G van de WK-kwalificatie. Beide grootmachten wisten hun vijfde poulewedstrijd te winnen. Spanje versloeg Israël in Gijon met 4-1, Italië luisterde de duizendste officiële wedstrijd van doelman Gianluigi Buffon op met een zege op Albanië (2-0). De wedstrijd in Palermo lag in de tweede helft een tijdje stil, nadat Albanese fans vuurwerk op het veld hadden gegooid. De rook die dat veroorzaakte, bleef lang hangen en dwong de scheidsrechter om de spelers voor een paar minuten naar de kleedkamer te sturen.