Ierland en Wales blijven op 0-0 steken

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Ierland en Wales heeft vrijdag geen winnaar opgeleverd. Het duel in Dublin tussen de twee landen die afgelopen zomer meededen aan het EK eindigde zelfs zonder doelpunten: 0-0. Ierland kwam daardoor in punten weer gelijk met koploper Servië, dat eerder op de dag had gewonnen bij Georgië (1-3). Wales staat in groep D op de derde plaats met zeven punten, vier minder dan de Serviërs en Ieren.