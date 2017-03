Ierland en Wales scoren niet

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Ierland en Wales heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in Dublin tussen de twee landen die afgelopen zomer meededen aan het EK eindigde zelfs zonder doelpunten: 0-0.

Ierland kwam daardoor in punten weer gelijk met koploper Servië, dat eerder op de dag had gewonnen bij Georgië (1-3). Wales staat in groep D op de derde plaats met zeven punten, vier minder dan de Serviërs en Ieren.

De formatie rond sterspeler Gareth Bale is in de kwalificatiereeks voor het WK van 2018 weliswaar nog steeds ongeslagen, maar de Welshmen wisten pas één van hun vijf wedstrijden te winnen. In Dublin moest de halvefinalist van het laatste EK voor de vierde keer genoegen nemen met een gelijkspel. Bale was in de slotfase wel dicht bij de winnende treffer, maar zijn schot zeilde net langs de verkeerde kant van de paal.