Kalinic houdt Kroatië aan kop

Kroatië heeft de koppositie van groep I in de WK-kwalificatie van de Europese zone met verve verdedigd. In Zagreb wonnen de Kroaten met 1-0 van Oekraïne, door een doelpunt van spits Nikola Kalinic.

Door een schorsing van Ivan Perisic, die rood kreeg in de vorige wedstrijd tegen IJsland, verhuisde spits Mario Mandzukic naar de linkerkant en mocht Kalinic het in de punt proberen. Kansen waren in de beginfase echter niet besteed aan de 29-jarige aanvaller van Fiorentina. Ook Ivan Rakitic en Mandzukic kregen de bal niet in het doel.

Op het moment dat de Oekraïners beter in de wedstrijd kwamen, was het toch Kalinic die scoorde. Na een subtiel hakje van Rakitic joeg hij de bal uit de draai in de kruising. Het bleek het enige doelpunt van de wedstrijd.

Kroatië is door de overwinning weer een stuk dichter bij kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland. Met dertien punten uit vijf wedstrijden en met elf goals voor en slechts één tegen staan de Kroaten aan kop in groep I.