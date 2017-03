Max Verstappen: 'Op dit moment derde'

Heel F1-minnend Nederland vraagt zich af hoe het met Max Verstappen en de RB13 is. 'Het is zeker nog niet ideaal, ook in de lange run nog niet. Even afwachten', aldus Max Verstappen tegenover Olav Mol, direct na de tweede vrije training. Op de vraag hoe zijn gevoel met de auto is, is hij ook duidelijk: 'Niet goed genoeg. We zijn op dit moment derde'