Dost moet nu ook voor Oranje scoren

Met Bas Dost in de punt van de aanval gaat het Nederlands elftal zaterdag vanaf 20.45 uur voor een uitzege op Bulgarije in de WK-kwalificatiereeks. De topschutter van de Portugese competitie, al goed voor 24 competitietreffers namens Sporting, krijgt in het lang niet volle Vasil Levski-stadion van Sofia de mogelijkheid om zijn prachtige seizoen nog meer kleur te geven.