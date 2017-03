Verstappen kent geen goede generale

Max Verstappen heeft in de derde en tevens laatste vrije training voor de Grand Prix van Australië de twaalfde tijd neergezet. Het snelste rondje van de 19-jarige Nederlandse coureur van Red Bull over het stratencircuit van Albert Park in Melbourne ging in 1:26.269. Sebastian Vettel reed in zijn Ferrari veruit de snelste tijd met 1:23.380.