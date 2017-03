Max ziet gat met top vier, pole Hamilton

Max Verstappen begint de Grand Prix van Australië vanaf de derde startrij. In een kwalificatie waarin zijn teamgenoot Daniel Ricciardo uitviel, pakte de Nederlander P5. Het gat tussen Red Bull en de top vier was wél groot. Lewis Hamilton greep pole, maar Sebastian Vettel liet zien dat Ferrari zich aardig kan meten met Mercedes. De Duitser nestelde zich tussen Hamilton en Valtteri Bottas in.

MAX BEGINT MOEIZAAM

De kwalificatie begon niet lekker voor Verstappen. De Nederlander remde te laat, had een flat spot en noteerde een te verwaarlozen tijd. In de derde vrije training had Max ook al problemen gehad. Direct na zijn slechte beurt zette hij alsnog prima ronde neer. In zijn laatste rondje verbeterde hij zelfs nog fors naar P3. Voor onder meer Stoffel Vandoorne zat het er na de eerste kwalificatiesessie direct op.

Max moest door:



VERDELING IS DUIDELIJK

In Q2 werd goed duidelijk wat ook dit seizoen weer de snelste bolides zijn. Al na een paar minuten stonden de twee Mercedessen bovenaan, gevolgd door de Ferrari's en daarna de Red Bulls. Dat bleef ook de rest van de sessie zo. Het gat naar boven en onder was voor The Bulls wél vrij groot. Romain Grosjean en Daniil Kvyat duwden Nico Hülkenberg en Sergio Pérez op de valreep uit de top 10.

CODE ROOD

Daniel Ricciardo liet het thuispubliek vervolgens flink schrikken. De Australiër vloog op eigen bodem in de banden. Het laatste deel van de kwalificatie moest daardoor even worden stilgelegd. Ricciardo kon niet verder, had nog geen tijd neergezet en moest het dus doen met P10. Max moest zijn rondje onderbreken en kon daardoor geen tijd laten noteren.

De crash van Ricciardo:



SPECTACULAIR SLOT

Het slot van Q3 was spectaculair. Bottas leek even direct pole te pakken voor zijn nieuwe team, door onder de tijd van Hamilton door de knallen. Maar de wereldkampioen zette dat meteen recht. Sebastian Vettel liet in de derde training al zien dat Ferrari goed meedoet en nu ook weer. Hij nestelde zich tussen de Mercedessen. Verstappen kwam uit op plek 5, maar zag dat het gat naar boven groot was.