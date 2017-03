Amerikanen overklassen Honduras: 6-0

Het Amerikaanse voetbalteam heeft weer zicht op het WK voetbal van 2018. De ploeg van bondscoach Bruce Arena won vrijdag (plaatselijke tijd) met grote cijfers het WK-kwalificatieduel van Honduras met 6-0. Uitblinker bij de Amerikanen was Clint Dempsey met drie doelpunten.

Team USA verloor de vorige twee wedstrijden en ontsloeg daarop de Duitser Jürgen Klinsmann als bondscoach. Arena verving hem en zag zijn ploeg over Honduras heen walsen. Dempsey maakte zijn rentree bij de Amerikanen na een jaar afwezigheid. Hij had last van hartritmestoornissen.

Sebastian Lletget, Michael Bradley en Christian Pulisic maakte de andere doelpunten voor de Verenigde Staten, die nu vierde staan in de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificatiegroep.