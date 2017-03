Basketballer Booker haalt uit met 70 punten

De Amerikaanse basketballer Devin Booker heeft vrijdag (plaatselijke tijd) uitgehaald voor zijn ploeg Phoenix Suns in de NBA. Hij maakte liefst zeventig punten in de wedstrijd tegen Boston Celtics.

Booker schaarde zich met die reuzenscore in een lijst van vijf illustere voorgangers die ook zeventig of meer punten wisten te maken in een NBA-duel: Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, David Thompson, Elgin Baylor en David Robinson.

De zeventig punten van Booker waren niet genoeg om de Suns aan de zege te helpen. De Celtics waren uiteindelijk nog wat beter en wonnen met 130-120. 'Ik zal deze avond de rest van mijn leven blijven herinneren', zei de pas twintigjarige Booker na de wedstrijd. Bijna elke worp van zijn hand was raak. 'Het is moeilijk uit te leggen, je komt in een soort flow. Die heb ik vaker gehad, maar niet in deze mate.'