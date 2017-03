Booker jongste ooit met 70 punten

Devin Booker heeft uitgehaald voor zijn ploeg Phoenix Suns in de NBA. Hij maakte liefst 70 punten in de wedstrijd tegen Boston Celtics. Dat was niet genoeg om The Suns aan de zege te helpen. The Celtics waren uiteindelijk nog wat beter en wonnen met 130-120.