Raonic wint bij rentree

De Canadese tennisser Milos Raonic heeft op de masters van Miami een succesvolle rentree gemaakt. De nummer drie van de plaatsingslijst rekende in twee sets af met de Serviër Viktor Troicki: 6-3 7-5 en bereikte de derde ronde.

Raonic moest zich vorige maand met een beenblessure terugtrekken uit het toernooi van Delray Beach. Hij gaf op vlak voor de finale. De pupil van coach Richard Krajicek ontbrak vervolgens op de toernooien van Acapulco en Indian Wells. Hij stond in Miami als herboren op de baan tegen Troicki. 'Zeer blij met dit resultaat. Ik ben nog niet in topconditie, maar dit toernooi duurt lang en ik kan dus verbeteren', zei de nummer vijf van de wereld.

De Spanjaard Rafael Nadal en de Japanner Kei Nishikori bereikten ook de derde ronde in Miami. Nadal, als vijfde geplaatst, versloeg Dudi Sela uit Israël in twee sets: 6-3 6-4. De als tweede ingeschaalde Nishikori overklaste de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. De finalist van vorig jaar (hij verloor van Novak Djokovic) speelde zijn tegenstander in anderhalf uur weg: 6-4 6-3.