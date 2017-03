Lotto-Jumbo gokt op Boom en Groenewegen

De Nederlandse wielerploeg LottoNL-Jumbo gokt zondag in de Vlaamse klassieker Gent-Wevelgem op Lars Boom en Dylan Groenewegen. De ploeg maakte zaterdag de ploeg bekend voor de 79e editie van de voorjaarskoers over 249 kilometer.

Boom was vrijdag de kopman in de E3 Harelbeke, maar reed op een cruciaal moment lek en miste de slag. Groenewegen was woensdag sterk in Dwars door Vlaanderen en eindigde als vijfde.

De andere renners die aan de start in Deinze komen zijn Bram Tankink, Jos van Emden, Tom Leezer, de Belg Gijs van Hoecke, de Duitser Robert Wagner en de Noor Amund Grøndahl Jansen.