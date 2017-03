Maaskant maakt seizoen af bij Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft zaterdag Robert Maaskant aangesteld als hoofdtrainer. Hij maakt het seizoen af bij de club uit Deventer, die tegen degradatie strijdt. De 48-jarige Maaskant is de opvolger van Hans de Koning, die deze week werd ontslagen.

Go Ahead heeft Maaskant de opdracht gegeven de ploeg in de eredivisie te houden. 'In de strijd om lijfsbehoud hebben we behoefte aan een ervaren trainer, die beschikt over veel power en gogme?, zegt technisch manager Dennis Bekking op de website van de club. 'Robert is bij uitstek iemand die in korte tijd iets teweeg kan brengen. Iets wat we nodig hebben, aangezien het een samenwerking van maximaal elf wedstrijden betreft.'