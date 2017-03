MVP-clash: Westbrook versus Harden

Het einde van het reguliere NBA-seizoen nadert en de strijd om de titel Most Valuable Player wordt steeds heviger. Met nog elf wedstrijden te gaan speelt zich een interessante match-up af met betrekking tot die race. Voormalig ploeggenoten Russell Westbrook en James Harden lijken de belangrijkste kandidaten en treffen elkaar vanavond in Houston.

WEERGALOZE WESTBROOK PRESTEERT BUITENAARDS

Na het vertrek van sterspeler Kevin Durant leunt het wisselvallige OKC (zesde in de conference) eigenlijk nog maar op één speler. Westbrook is bovendien de onbetwiste koning van de triple-double in de hedendaagse NBA. In 71 wedstrijden noteerde hij er al 35. Zijn laatste was overigens een unieke. Tegen Philadelphia 76ers deed de UCLA-exponent het, zonder ook maar één schotpoging te missen.

Met een gemiddelde van 31.2 punten, 10.5 rebounds en 10.4 assists stevent de rasatleet af op een average triple-double. Alleen Oscar Robertson flikte dat eerder, in seizoen 1961-1962 bij Cincinnati Royals (31.1 pt, 12.6 reb, 11.6 ass, 41 triple-doubles). In de resterende elf wedstrijden heeft Westbrook gemiddeld 6.9 rebounds en 7.7 assists nodig om het kunstje van Robertson te herhalen.

FEAR THE BEARD

You hate him or love him, maar dit seizoen kun je niet om hem heen. Zijn gebrek aan defensieve daadkracht compenseert Harden ruimschoots aan de andere kant van het veld, met gemiddeld 29.4 punten en 11.2 assists. Mede daardoor is Houston Rockets als huidige nummer drie in het westen al verzekerd van een plekje in de play-offs en kan het daar tegen alle verwachtingen in hoge ogen gaan gooien.

The Beard heeft zichzelf bovendien totaal hervonden als point-guard onder coach Mike D'Antoni en is na Westbrook de tweede in de lijst met meeste triple-doubles dit seizoen (19). Hij leidt daarnaast het klassement in assists.

ANDERE OPTIES

Beide spelers staan volgens de bookies aan kop in de race om de MVP-titel. Zij krijgen concurrentie van een aantal bekende namen, waaronder LeBron James (won hem vier keer), Steph Curry (won hem de laatste twee jaar), Kawhi Leonard en Isaiah Thomas. De top tien kanshebbers is volgens de Amerikanen op dit moment als volgt:

# Naam Team 1 James Harden Houston Rockets 2 Russell Wesbrook Oklahoma City Thunder 3 LeBron James Cleveland Cavaliers 4 Kawhi Leonard San Antonio Spurs 5 Isaiah Thomas Boston Celtics 6 John Wall Washington Wizards 7 Stephen Curry Golden Sate Warriors 8 Gordon Hayward Utah Jazz 9 DeMar DeRozan Toronto Raptors 10 Paul George Indiana Pacers

