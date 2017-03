Noah moet twintig duels brommen

Joakim Noah moet een schorsing van twintig wedstrijden uitzitten, vanwege overtreding van het dopingreglement. De 32-jarige center van New York Knicks testte positief op een verboden spierversterkend middel. De organisatievan de NBA besloot tot de schorsing. Hij krijgt gedurende zijn schorsing geen salaris.

De zoon van de Franse oud-tennisser Yannick Noah kwam begin februari voor het laatst in actie. De in New York geboren basketballer heeft een knieblessure. Noah zou daardoor vermoedelijk ook de laatste tien wedstrijden van The Knicks van dit seizoen missen. Hij weet nu ook dat hij de eerste tien duels van het volgende seizoen aan de kant moet blijven.

Noah verhuisde vorig jaar van Chicago Bulls naar The Knicks. De 2,11 meter lange basketballer ondertekende in New York een vierjarig contract ter waarde van zo'n 66 miljoen euro.