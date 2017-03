Zweden voert druk op Oranje op

Zonder enige moeite heeft Zweden in het WK-kwalificatietoernooi Wit-Rusland opzij gezet. In eigen huis kon de concurrent van het Nederlands elftal in Groep A vrijuit voetballen tegen de futloze bezoekers. Het kon het daarom rustig aan het doelsaldo werken. De wedstrijd eindigde in 4-0.

ZWEDEN DICTEERT

Het was de hele wedstrijd eenrichtingsverkeer. Zweden kreeg in de eerste helft dankzij een aantal individuele acties een handvol aardige kansen. Markus Berg miste enkele aanzienlijke mogelijkheden, Emil Forsberg soleerde voorbij drie man en schoot wild over en Jimmy Durmaz raakte na een vrije trap de buitenkant van de paal. Na ruim een kwartier had Forsberg de Zweden wel al op voorsprong gezet.

GORBUNOV MET BIZARRE BLUNDER

In de tweede helft was het wedstrijdbeeld niet anders, maar daarin drukte Zweden het kwaliteitsverschil wél in doelpunten uit. Daarbij werd het wel een handje geholpen door doelman Andrey Gorbunov, die een enorme blunder beging.

EXTRA CADEAUTJE

Amper tien minuten later stond de derde Zweedse treffer al op het bord. Berg kopte de bal voorbij Gorbunov. Egor Filipenko trapte de bal uit het doel, maar deed dat volgens scheidsrechter Harald Lechner achter de lijn.

EASY NAAR VIER

De Wit-Russen lieten het allemaal maar gebeuren. De Oost-Europese ploeg toonde geen enkel moment de intentie er een wedstrijd van te maken. Isaac Thelin mocht in de slotfase volledig vrij voor de laatste goal van de avond tekenen.

NU IS HET AAN ORANJE

Zweden doet met de overwinning goede zaken in Groep A. Het staat met tien punten tijdelijk bovenaan op doelsaldo (+7). Frankrijk en Nederland komen later vanavond in actie. Oranje zal tegen Bulgarije minimaal drie keer moeten scoren om de Scandinaviërs voorbij te gaan. Frankrijk heeft aan een gelijkspel tegen Luxemburg genoeg om de koppositie terug te pakken.