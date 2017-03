Rode Duivels mogen blij zijn met punt

Een striemend fluitconcert voor de Belgische nationale ploeg na 94 minuten voetbal in het Koning Boudewijn Stadion. De Rode Duivels kwamen tegen Griekenland niet verder dan 1-1 en mogen zich zelfs gelukkig prijzen dat ze niet verloren. De bezoekers speelden een half uur met tien man en eindigden zelfs met negen.

WEINIG SPEKTAKEL

Het was tot aan de rust een gezapige wedstrijd in Brussel. Beide ploegen creëerden nauwelijks kansen. Alleen Marouane Fellaini kreeg een mogelijkheid zijn ploeg op voorsprong te zetten. In de beginfase kopte de middenvelder van Manchester United na een afgemeten voorzet van Dries Mertens naast.

DUIVELS NIET BIJ DE LES

Meteen na rust kreeg de ploeg van Roberto Martínez een tik te verwerken. Na 17 seconden lag de bal al in het net. Kostas Mitroglou profiteerde van de onoplettendheid bij de Belgen. De spits liep weg uit de rug van Laurent Ciman en schoot met links in de verre hoek raak.

OVERLEVEN VOOR DE GRIEKEN

Panagiotis Tachtsidis bezorgde zijn ploeg onnodig problemen en pakte zijn tweede gele kaart. Dat was voor België het teken om de duimschroeven iets aan te draaien. Tot echte grote kansen leidde dat niet en de wedstrijd leek gespeeld. Twee minuten voor tijd viel de gelijkmaker alsnog. Romelu Lukaku tekende vrijwel uit het niets uit de draai voor de 1-1.

SCHADE BLIJFT BEPERKT

Lukaku had nog een kans op de winnende goal, maar de doelman Stefanos Kapino pareerde zijn schot. De spits kreeg het vlak voor tijd nog aan de stok met Georgios Tzavellas. Scheids gaf de Griek zijn tweede geel. Koploper België houdt door het gelijke spel nummer twee Griekenland op twee punten afstand, maar ziet het winnende Bosnië-Herzegovina tot drie punten naderen.