Oranje staat voor schut in Sofia

Het Nederlands elftal heeft een wanprestatie geleverd tegen Bulgarije. Het WK in Rusland is plotseling ver weg voor Oranje na de onthutsende 2-0 nederlaag in Sofia. Het elftal van bondscoach Danny Blind zakte van de tweede naar de vierde plaats in de poule. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de nummer twee heeft een grote kans op de play-offs.