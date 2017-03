Ronaldo leidt Portugal naar ruime zege

Portugal heeft zich stevig op de tweede plaats genesteld in Groep B van de WK-kwalificatie. De Europees kampioen versloeg Hongarije in Lissabon met 3-0. De doelpunten werden gemaakt door André Silva en Cristiano Ronaldo, die er twee voor zijn rekening nam. Zijn tweede was de zeventigste van Ronaldo voor Portugal.