Vettel wint ouverture, cruciale bijrol Max

De kop is eraf en Ferrari is terug! Sebastian Vettel heeft de Grand Prix van Australië gewonnen. De Duitser pakte na de eerste stops de leiding over van de ongenaakbaar geachte Lewis Hamilton en stond die niet meer af. Max Verstappen deed wat hij kon, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met P5 vlak achter Kimi Raikkonen. Wél speelde hij een cruciale bijrol in de strijd om de zege.

MAX DRIJFT LEWIS TOT WANHOOP

Hamilton kwam wél als snelste weg van de startgrid, maar Vettel hield hem daarna altijd in het vizier. Lewis kwam na zijn eerste pitstop in ronde 17 vervolgens achter de Limburger terecht en dat beviel de drievoudig wereldkampioen maar zeer matig. Wat hij ook deed, Hamilton kwam Verstappen niet voorbij en dat leidde tot onder meer deze en deze wanhoopskreten:

Toen Vettel een paar ronden later zijn eerste stop had gemaakt, was het kwaad wat Mercedes betreft al geschied en kon Vettel afstand nemen. Op softbanden kreeg Hamilton het gat nooit kleiner dan 8 seconden. Verstappen viel nog tussen de twee kemphanen uit na zijn enige stop. Op supersofts reed de Limburger nog wél naar de staart van Kimi Raikkonen, maar de Ferrari-Fin bleef net buiten schot.



Vettel komt vlak voor Max en Hamilton terug

RICCIARDO EN ALONSO SCHLEMIELEN

Max mag wellicht op meer hebben gehoopt, maar hij zal in ieder geval blij zijn dat het lot van zijn teammaat Daniel Ricciardo hem bespaard is gebleven. The Honey Badger viel al in de installatieronde stil en kon pas met vertraging en uit de pitstraat zijn race starten. Met twee ronden achterstand gaf zijn RB13 er halverwege de race definitief de brui aan.

Ricciardo was lang niet de enige uitvaller. Ook Marcus Ericsson, Romain Grosjean, Jolyon Palmer, Lance Stroll, Kevin Magnussen en Fernando Alonso vielen uit. Met name voor de Spanjaard waren de druiven zuur. Tot zes ronden voor het einde reed hij op P10 en leek hij McLaren-Honda een nooit gedacht WK-punt te bezorgen. Toen gebeurde dit:

NA 1625 DAGEN FERRARI BOVEN

Achter Hamilton maakte Valtteri Bottas het podium compleet, maar de volksliederen waren Italiaans voor Ferrari en Duits voor Vettel. Door de foutloze zege voert Ferrari voor het eerst in 1625 dagen het coureurs-WK aan en dat geeft de burger na vier jaar Mercedes-dominantie moed. De volgende race is over twee weken in Shanghai.

Ferrari wint!!