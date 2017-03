Blind stapt zelf niet op vóór Italië

Danny Blind stapt voor de oefeninterland van het Nederlands elftal dinsdag tegen Italië niet zelf op bij het Nederlands elftal. Dat vertelde hij zondag op het vliegveld van Sofia voor vertrek naar Schiphol.

'Ik heb ook mijn verantwoordelijkheid en ben ook nog best strijdbaar', zei hij. 'Als de KNVB geen andere beslissing neemt, dan ben ik dinsdag nog bondscoach. Ik sta er nog wel steeds achter dat ik me ga beraden en alles een beetje rustig op een rijtje wil zetten.'

De KNVB wil zondagmiddag al om de tafel zitten met Blind. 'Het lijkt me duidelijk dat we goed moeten praten', zei Jean-Paul Decossaux die als commercieel directeur op dit moment de hoogste in rang is bij de voetbalbond. 'Misschien dat er snel duidelijkheid is, misschien ook niet. Dan moeten we even de tijd nemen. Aan overhaaste beslissingen heb je niets.'