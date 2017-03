Vettel: Ferrari genot om in te rijden

Sebastian Vettel heeft zondag met Ferrari de eerste klap uitgedeeld aan Mercedes in de Formule 1. De Duitser troefde in de Grand Prix van Australië de Britse topfavoriet Lewis Hamilton af en was dolgelukkig. 'Het was gek om mensen op de baan te zien met vlaggen van Ferrari', zei de winnaar. 'De auto is fantastisch, werkelijk een genot om in te rijden.'

De coureur die vier wereldtitels vergaarde in een Red Bull, boekte in Melbourne zijn vierde grandprixzege voor de Italiaanse renstal. Zijn vorige zege was in 2015 in Singapore. 'Natuurlijk is het geweldig om te winnen, maar laten we wel beide benen aan de grond houden. Dit was pas de eerste race van het seizoen.'

Niettemin toonde Ferrari aan dat de renstal mogelijk in staat is de hegemonie van Mercedes te doorbreken. De Duitse renstal was de afgelopen drie seizoenen oppermachtig, maar kon zondag niet op tegen Vettel.